Сафонов лично опроверг слухи о том, что подхватил коронавирус

Голкипер сборной России Матвей Сафонов опроверг слухи о том, что несколько дней назад у него был обнаружен коронавирус.

«У меня просто было плохое самочувствие, но я так понимаю, что это был не коронавирус. Он за два дня не проходит. Просто приболел. Не знаю, откуда пошла информация», - заявил Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что информацию о коронавирусе у Сафонова в своём Telegram-канале распространил российский журналист Иван Карпов.

Позже одноклубник Сафонова, голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что впервые слышит о якобы инфекции к своего партнёра по команде.