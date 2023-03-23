Балахнин: «Очень бледненько наши выглядели на фоне сборной Ирана»

Бывший полузащитник финской «КайХи» Сергей Балахнин прокомментировал исход матча между сборными Ирана и России (1:1).

«Если объективно смотреть, без прикрас, то очень бледненько наши выглядели на фоне соперника, и статистика это подтвердила. Единственное, что, наверное, устроило, - это счёт, исходя из этой игры», - приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

Специалист заявил, что российские спортсмены прижались к своим воротам сразу же после забитого гола.

Также эксперт обратил особое внимание на ошибки, которые допускали россияне по ходу противостояния.

Следующий матч команда России проведёт 26 марта против команды Ирака.