Салихова оценила игру сборной России в матче с Ираном

Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Я бы очень не хотела, чтобы московский «Спартак» играл, как сборная России в этом матче. Приятно, что лучшим на поле был игрок «Спартака» Антон Зиньковский», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Единственный гол сборной России в этой встрече был забит Антоном Миранчуком с одиннадцатиметровой отметки. Отметим, что пенальти заработал нападающий «красно-белых» Зиньковский.

26 марта национальная команда проведет товарищеский матч против Ирака, который пройдет в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 18:00 по мск.