Колыванов — об игре сборной России: «Я другого и не ожидал в матче с Ираном»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил игру сборной России в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«Первый тайм достаточно уверенно сыграли, а во второй половине встречи с большим преимуществом играла сборная Ирана. Но, честно говоря, я другого и не ожидал в этом матче: у Ирана хорошая команда», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

По мнению специалиста, сборная России отвыкла играть на более высоком уровне, поэтому получилась такая игра, но в целом результат закономерный.

Следующую товарищескую встречу команда Валерия Карпина проведет в Санкт-Петербурге против Ирака. Матч состоится 26 марта и начнется в 18:00 по мск.