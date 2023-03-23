Мостовой: «Пиняев — талантливый парень, но не звезда»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Эксперт назвал Пиняева талантливым футболистом, но призвал не считать его звездой.

«Давайте не будем вешать такие ярлыки, не многие выдерживают это. Он обладает качествами, которые есть не у всех. Для «Локомотива» это точно усиление», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провёл за «Локомотив» и «Крылья Советов» в общей сложности 21 матч, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Напомним, что молодой футболист был вызван в сборную России на мартовский сбор. Сегодня, 23 марта, национальная команда проведёт товарищескую встречу с Ираном. Начало — в 20:00 по московскому времени.