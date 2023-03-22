Силкин — о товарищеских играх сборной: «Не думаю, что стоит на что-то рассчитывать в этих матчах»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России. Напомним, 23 марта национальная команда сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

По мнению Силкина, уровень мотивации игроков сборной России сейчас находится на низком уровне. Специалист полагает, что в товарищеских играх футболисты думают лишь о том, как им не получить травму.

«Играть за сборную – престиж, но сейчас футболисты думают только о том, чтобы не получить травму. Не думаю, что стоит на что-то рассчитывать в этих матчах», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Кроме того, специалист не считает, что Иран сильно превосходит по уровню команды Узбекистана и Таджикистана, с которыми Россия уже встречалась ранее. Сам же Силкин признался, что всегда ждёт от сборной побед.