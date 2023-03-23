Мрак и ужас: только один игрок сборной России получил положительную оценку за ничью с Ираном

Оценки футболистам Валерия Карпина

Продолжает товарищеское турне сборная России. Пока не перешли в азиатскую федерацию футбола, но примерочные матчи следуют один за другим. Вот уже четвёртая игра подряд с соперником из Азии. Правда, нужно признать, что в этот раз оппонент серьёзный. Участник чемпионата мира 2022 Иран. Мехди Тареми и компания принимали сборную России на своём поле. Команда Валерия Карпина смогла не проиграть, но провела ли достойный матч? Давайте разберёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 21:6, в створ – 7:3, угловые – 9:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 7,5. Только с пенальти иранцы сумели пробить Матвея Сафонова и то однажды. Четыре раза выручал голкипер в сложнейших ситуациях, добавив ещё пару «лёгких» сейвов. Чтобы понимать степень давления: сборная Ирана 21 (!) раз пробила по воротам Сафонова. Матвей единственный, кто заслужил положительную оценку.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 3,5. Центр обороны проседал значительно. Осипенко постоянно упускал Тареми, не успевая накрывать того ни при приёме мяча, ни в движении. Очень свободно чувствовал себя и другой форвард – Мохеби, загубивший четыре (!) момента.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,0. Чуть лучше сыграл Руслан Литвинов. Старался грамотно выводить мяч з обороны, не терялся под прессингом. Но в борьбе с иранскими форвардами тоже проигрывал регулярно. Тареми и Мохеби постоянно освобождались за счёт хорошего движения.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,0. Фланги мы сегодня тоже проиграли. Караваев отбегал весь матч, что едва не стало фатальным. Именно Вячеслав бежал рядом со скидкой грудью от Мохеби и ударом Тареми метров с 10, никак не мешая обоим форвардам.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Дважды накрыл Резаэяна Хлусевич, за что получает дополнительные полбалла. У него и соперник был посерьёзнее, он и на фланге активнее Караваева себя проявлял. Но, как и Вячеслав Хлусевич свой край проиграл. Проиграл в движении, в скорости мышления.

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ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 3,0. Валерий Карпин в каждой линии уместил по представителю «Ростова». Так вот, больше всех его подвёл Глебов. Даниил просто вчистую проиграл опорную зону. Он растворился, испарился, никак не мешал иранцам. Все подборы в опорной зоне, все отскоки собирали соперники. А сам Глебов даже подобие прессинга не создавал.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 4,0. Похожие проблемы испытывал и Кузяев, передвинутый ближе к атаке. По лекалам Глебова Далер регулярно проигрывал борьбу или оказывался на газоне. Накрывали Кузяева без проблем, в атаке он тоже ничего полезного не создал.

АНТОН МИРАНЧУК – 5,0. За хладнокровно реализованный пенальти Антон Миранчук получит оценку чуть получше, но до положительного балла он не дотянул. Такое же минимальное обострение, кроме результативного удара ничего Миранчук и не совершил.

АРСЕН ЗАХАРЯН – 3,0. А вот и конкурент Глебова за звание худшего игрока матча. Арсен Захарян тоже начисто растворился, только в атаке. Совсем непонятно было, чем он занимается, до 55-й минуты. Тогда Захарян получил хороший момент, но не смог точно пробить со средней дистанции. Вспышка без счастливого конца.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 5,0. Опять же «неплохая» оценка за один толковый финт. Саид Эзатолахи откровенно подарил россиянам пенальти, но Зиньковского стоит похвалить за самоотверженность и игру до конца. А затем ещё дважды Антон сумел грамотно использовать дриблинг.

НИКОЛАЙ КОМЛИЧЕНКО – 4,0. Тяжело большому форварду в таком сумбуре. Иранские защитник без проблем сжирали Комличенко, хотя дважды он всё-таки заработал штрафной удар. Ещё Николай дважды просил у рефери пенальти и постоянно разговаривал с арбитром, намекая на фолы соперников.

ИВАН ОБЛЯКОВ – б/о.

ДАНИИЛ ФОМИН – б/о.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – б/о.

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – б/о.