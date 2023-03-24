​Игнатьев: «Вряд ли такая игра российской сборной может понравиться»

Известный российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал итоги товарищеского матча, в котором национальная сборная России не сумела переиграть Иран - матч закончился со счетом 1:1. Игнатьев считает, что игра, которую продемонстрировала российская команда, вряд ли может кого-то захватить или вдохновить.

- Инициатива была у соперника, это подтверждается тем, что 21 удар против наших 6, я бы не сказал, что игра такого качества может понравиться, - цитирует специалиста новостное агентство ТАСС.

Теперь российской сборной предстоит сразиться с Ираком, этот матч состоится в воскресенье, 26 марта.