​Селюк на примере Карпина объяснил, почему нельзя совмещать клуб и сборную

Валерий Карпин в настоящий момент совмещает тренерскую работу в «Ростове» и сборной России. Известный агент Дмитрий Селюк не считает это правильным. Он постарался объяснить свою позицию по этому вопросу.

«Категорически нельзя совмещать должности в сборной и клубе. Потому что эти вызовы в национальную команду определённых людей, из определённых команд. А потом происходят метаморфозы, и «Ростов» вдруг оказывается на втором месте. С 13 пенальти», - сказал Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

В четверг вечером сборная России проведёт первый матч 2023 году. Команда Валерия Карпина сыграет в гостях у Ирана. Стартовый свисток футболисты и болельщики в Тегеране услышат в 20:00. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.