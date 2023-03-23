Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

​Смородская: «Нужно дать Карпину время»

23 Марта 2023 • 16:42 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
1 2.20 X 3.35 2 3.65
Через 2 ч. 37 мин.

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», призывает не оценивать работу Валерия Карпина в сборной России по предстоящим товарищеским матчам против сборных Ирана и Ирака.

«Вполне возможно, что игра сборной может не впечатлить, как и осенью, но это неудивительно - команда только строится, многое меняется с перспективой на будущее, у ребят нет сыгранности. Нужно дать Карпину время построить команду, а не судить о его работе в сборной по товарищеским матчам», - сказал Смородская, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В четверг вечером сборная России проведёт матч против Ирана в Тегеране. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Игра против Ирака пройдёт в воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ирландия (до 17 лет) (жен) Ирландия (до 17 лет) (жен)
Kosovo U17 W
3
0
Видео
23.03.23 в 17:00
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 17:30
Словения (до 17 лет) (жен) Словения (до 17 лет) (жен)
Швейцария (до 17 лет) (жен) Швейцария (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 17:30
Словакия (до 17 лет) (жен) Словакия (до 17 лет) (жен)
Австрия (до 17 лет) (жен) Австрия (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 18:00
Италия (до 17 лет) (жен) Италия (до 17 лет) (жен)
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 19:00
Фенербахче Фенербахче
Зенит Зенит
2.36 3.35 2.95
Видео
23.03.23 в 20:00
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 20:00
Мадла
Forus/Gausel
Видео
23.03.23 в 22:00
Томрефьорд
Midsund
Видео
24.03.23 в 12:00
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Видео
24.03.23 в 13:00
Турция (до 17 лет) (жен) Турция (до 17 лет) (жен)
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Видео
24.03.23 в 17:00
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
Видео
24.03.23 в 17:30
Цибалья Цибалья
Кроация Змиявци Кроация Змиявци
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Марта
16:42 · Чемпионат ЦАФА
​Смородская: «Нужно дать Карпину время»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «В сборной России должны быть сильнейшие футболисты страны»
16:31 · Чемпионат ЦАФА
​Гаджиев отметил силу сборной Ирана
15:25 · Чемпионат ЦАФА
Ташуев — о сборной России: «Международный матч с серьёзной командой — хороший знак»
14:42 · Чемпионат ЦАФА
Кавазашвили высказался на тему того, кто должен быть основным вратарём сборной
14:42 · Чемпионат ЦАФА
Кавазашвили высказался на тему того, кто должен быть основным вратарём сборной
14:25 · Чемпионат ЦАФА
Гаджиев: «Думаю, Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной»
14:17 · Чемпионат ЦАФА
​В ЦАФА назвали России одной из ведущих сборных мира
14:07 · Чемпионат ЦАФА
Пономарёв дал прогноз на матч Иран — Россия
13:36 · Чемпионат ЦАФА
Пономарёв — о матче Иран — Россия: «Мне интересно узнать, что из себя представляют эти высокооплачиваемые футболисты»
13:22 · Чемпионат ЦАФА
Соломатин: «России надо побеждать Иран и Ирак»
13:06 · Чемпионат ЦАФА
Пономарёв поделился мнением о матче сборной России против Ирана
11:36 · Чемпионат ЦАФА
РФС объявил о проведении матча Россия - Ирак
10:38 · Чемпионат ЦАФА
Тарханов: «Результат в матчах с Ираном и Ираком не важен»
10:09 · Германия. Бундеслига
Стала известна причина, по которой Азмун не приехал в сборную Ирана 1
Все новости