​Смородская: «Нужно дать Карпину время»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», призывает не оценивать работу Валерия Карпина в сборной России по предстоящим товарищеским матчам против сборных Ирана и Ирака.

«Вполне возможно, что игра сборной может не впечатлить, как и осенью, но это неудивительно - команда только строится, многое меняется с перспективой на будущее, у ребят нет сыгранности. Нужно дать Карпину время построить команду, а не судить о его работе в сборной по товарищеским матчам», - сказал Смородская, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В четверг вечером сборная России проведёт матч против Ирана в Тегеране. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Игра против Ирака пройдёт в воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге.