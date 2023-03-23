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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Зиньковский — о ничьей с Ираном: «Думаю, положительный результат»

23 Марта 2023 • 23:08 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Нападающий сборной России Антон Зиньковский оценил результат товарищеского матча против Ирана (1:1).

«Думаю, что, наверное, положительный результат. У Ирана хорошая сборная. Конечно, хотелось выиграть, но сегодня такой результат», — передает слова Зиньковского «РБ Спорт».

По мнению футболиста, сборная России не затерялась на фоне участника минувшего чемпионата мира, старались показать свою игру, но получалось не все.

26 марта состоится следующая товарищеская встреча сборной России. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Ирака. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Сборная Ирана Антон Зиньковский
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