Шавло: «Ничья на выезде с Ираном — нормальный результат»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал результат товарищеского матча сборной России с Ираном (1:1).

«Ничья — удовлетворительный результат. Мы говорим, что Иран — соперник уровня чемпионата мира, но эта команда на мундиале ничего особо не добилась. Обыграли Уэльс, но Иран — это середняк. 1:1 на выезде — нормальный результат», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

По мнению эксперта, нужно оценивать не результаты сборной, а ее игру, хочется видеть, как команда доминирует в матчах с такими соперниками.

26 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один товарищеский матч, который состоится против сборной Ирака в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.