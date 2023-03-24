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Нагучев назвал единственного футболиста сборной России, который ему понравился в матче с Ираном

24 Марта 2023 • 09:27 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против сборной Ирана (1:1).

«Единственный, кто мне понравился в нашей команде — это Антон Зиньковский, который играл очень смело, интересно, брал игру на себя. Собственно, из‑за его нестандартного решения и пришел гол. Больше мне не понравился никто», — приводит слова Нагучева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, это очень грустная сборная, потому что игроки не понимают, для чего они выступают за национальную команду, у них отсутствует мотивация — это сказывается на результате.

В последних четырех матчах сборная России одержала лишь одну победу. 26 марта подопечные Валерия Карпина проведут контрольную встречу с Ираком, начало — в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Сборная Ирана Роман Нагучев Антон Зиньковский
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