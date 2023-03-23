Тихонов — о невызове Дзюбы в сборную: «Это правильное решение Карпина»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в состав сборной России на мартовский сбор.

«Таково решение тренера. И то положение, в котором мы сейчас находимся, диктует условия. Дзюбе 34 года. Если выйдем из этого положения, то неизвестно, как будет играть Дзюба через несколько лет. Это правильное решение Карпина», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт признался, что всем хочется видеть в составе самых сильных российских игроков, но тренер и РФС приняли такое решение, не вызывать футболистов старше 30 лет.

Товарищеская игра между сборными России и Ирана состоится сегодня, 23 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск.