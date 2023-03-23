Баженов: Травма Джикии — потеря для «Спартака» и сборной

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о травме защитника «красно-белых» и сборной России Георгия Джикии.

«Для «Спартака», разумеется, это потеря. Но и для сборной тоже. Травмы у любого игрока неприятны, а оборона – это все-таки основа основ. Тем более Георгий – капитан», — приводит слова Баженова Rusfootball.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

Сегодня, 23 марта, сборная России проведет товарищескую игру против Ирана. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.