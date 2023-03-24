Соломатин: «Товарищеские матчи имеют смысл – сборная должна жить»

Бывший футболист ЦСКА и российской сборной Андрей Соломатин высказался о проведении товарищеских матчей для национальной команды.

«Товарищеские матчи имеют смысл – сборная должна жить. Я тоже проходил через это, когда меня — совсем молодого парня — вызывали на товарищеские игры. И я ехал с гордостью», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату».

По его мнению, такие игры особенно важны для молодых футболистов, которые в будущем будут выступать за российскую сборную на крупных турнирах. Также Соломатин прокомментировал ничью во встрече против сборной Ирана, отметив, что результат игры оставляет желать лучшего.

Напомним, что российская национальная команда провела четыре товарищеских поединка после отстранения от участия в международных турнирах, выиграв однажды и трижды сыграв вничью.