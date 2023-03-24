Юран — о сборной России: «Третья игра — всё никак победить не можем»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Ирана (1:1).

«Конечно, хотелось бы, чтобы сборная побеждала. Третья игра — всё никак победить не можем: какая-то тенденция намечается», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом году российская команда не смогла обыграть Таджикистан и Узбекистан. Обе встречи завершились с одинаковым счётом 0:0.

Свой следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта, против Ирака. Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге.