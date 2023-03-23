Сафонов – о матче со сборной Ирана: «Понравился соперник»

Вратарь национальной сборной России Матвей Сафонов высказался после ничейного матча с командой Ирана (1:1).

«Понравилась прежде всего атмосфера матча, понравился соперник. Очень хороший уровень. Интересно было попробовать себя на таком высоком уровне», - приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

По словам спортсмена, уровень соперника в сравнении с ведущими европейскими сборными, например, с командами Франции и Германии, немного ниже, однако в общем и целом иранские спортсмены демонстрировали довольно качественный и хороший футбол на приличных скоростях.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 26 марта в Санкт-Петербурге с командой Ирака.