Самерех: «Раньше за сборную России играли очень сильные игроки, сейчас я никого не вспомню»

Бывший игрок сборной Ирана Али Самерех в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча со сборной России.

Какие ожидания от матча?

«У сборной Ирана сейчас новый главный тренер и совсем новая история. Не знаю, как пройдёт матч. Не исключаю, что команда будет играть не так ярко, как при прошлом тренере. Хотелось бы, чтобы сборная Ирана победила, к сборной России относятся серьезно и считают её опасным соперником».

Можете ли вы выделить кого-то из игроков сборной России?

«Извините, не знаком с этой сборной России. Я помню, что раньше за вашу сборную играли очень сильные игроки, сейчас я никого не вспомню».

На кого обратить внимание в сборной Ирана?

«Всем известны наши лидеры Тареми и Голизаде. Я бы также посоветовал обратить внимание на Рузбеха Чешми. Это очень интересный и боевитый футболист. А вообще, сборной Ирана нужно омоложение, с этим и связана смена главного тренера».