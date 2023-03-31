Тренер вратарей сборной России высказался об игре Сафонова в матче с Ираном

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера национальной команды Матвея Сафонова в товарищеском матче против Ирана, который состоялся 23 марта и завершился с ничейным счётом 1:1.

По мнению специалиста, в прошедшей встрече в действиях Сафонова был и технический брак, и неправильное принятие решений. При этом Кафанов подчеркнул, что 24-летний вратарь неплохо выбирал направление начала атак команды.

«То, что Матвей недоволен своей игрой, говорит о том, что он сам к себе предъявляет высокие требования. Это даёт нам, тренерам, надежду на его дальнейший прогресс. Матвей – талантливый голкипер», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, что Сафонов также выступает за «Краснодар». В текущем сезоне голкипер провёл за «быков» 24 игры, в которых пропустил 37 мячей и в восьми встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.