Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов назвал Сафонова основным голкипером сборной России

22 Марта 2023 • 17:31 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
1 2.35 X 3.30 2 3.35
23.03 20:00

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением по поводу того, кого он считает первым номером сборной России.

«Матвей Сафонов — первый номер сборной России. В том числе, если учитывать прошлые матчи сборной, в которых он сыграл. Товарищеские игры всё покажут. Особенно показательной окажется игра с Ираном — с более сильным соперником», - цитирует Габулова «Чемпионат».

Напомним, ранее тренер вратарей россиян Виталий Кафанов назвал двоих голкиперов, которые точно займут место в воротах в ближайших контрольных матчах сборной России. Это Матвей Сафонов и его коллега по амплуа из столичного «Спартака» Александр Селихов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Габулов Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
18:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал Дзюбу «прошлым веком российского футбола»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Страшного в дисквалификации Ганчаренко для «Урала» ничего нет»
18:34 · Кубок России
​Владелец «Акрона» уверен в кубковой победе над «Динамо»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» может смениться генеральный директор – известны кандидаты
18:03 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Химок» пообещал, что его клуб не вылетит в Первую лигу
17:54 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Талалаев не виноват в происходящем с «Торпедо»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Игонин опроверг слова о том, что сомневается в чемпионстве «Зенита»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал Сафонова основным голкипером сборной России
17:27 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на увольнение Талалаева
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Юран может стать главным тренером «Торпедо»
17:16 · Россия. Премьер-лига
«Химки» потеряли Бикела на два матча Премьер-лиги
17:15 · Россия. Премьер-лига
Казаков назвал причину ухода Талалаева из «Торпедо»
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Тренера «Урала» Ганчаренко сурово наказали за ругательства в адрес арбитра 2
16:51 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Рубин» Бердыева был сильнее «Спартака» Карреры»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Управляющий партнёр PARI Сергеев прокомментировал слухи о разрыве контракта с «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем