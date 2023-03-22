Габулов назвал Сафонова основным голкипером сборной России

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением по поводу того, кого он считает первым номером сборной России.

«Матвей Сафонов — первый номер сборной России. В том числе, если учитывать прошлые матчи сборной, в которых он сыграл. Товарищеские игры всё покажут. Особенно показательной окажется игра с Ираном — с более сильным соперником», - цитирует Габулова «Чемпионат».

Напомним, ранее тренер вратарей россиян Виталий Кафанов назвал двоих голкиперов, которые точно займут место в воротах в ближайших контрольных матчах сборной России. Это Матвей Сафонов и его коллега по амплуа из столичного «Спартака» Александр Селихов.