Глебов: Забили гол Ирану и начали думать о результате

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался после ничьи в товарищеском матче со сборной Ирана (1:1).

«Хорошая игра, хороший соперник. Я думаю, что команда у них поопытнее, чем у нас. Недавно на чемпионат мира они ездили. Пока мы не так много официальных игр играли», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Футболист признался, что после забитого мяча начали думать о результате, но стали допускать ошибки при выходе из-под прессинга, необходимо тренировать взаимопонимание.

Следующая контрольная игра сборной России состоится 26 марта. Соперником команды Валерия Карпина станет Ирак. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по мск.