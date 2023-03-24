Тареми: «Мы легко могли выиграть у сборной России»

Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми прокомментировал результат товарищеского матча с командой России (1:1).

По мнению иранского футболиста, его команда могла обыграть сборную России, так как имела больше голевых моментов.

«У нас было много моментов, чтобы забить, и я думаю, что мы с лёгкостью могли выиграть у них, но ситуация сложилась иначе. После забитого мяча мы были полны позитивной энергией», — цитирует Тареми Jamaran.

Свой следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 26 марта, против команды Ирака. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.