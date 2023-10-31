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Масалитин недоволен итогами голосования за «Золотой мяч»

31 Октября 2023 • 15:03 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о результатах голосования, по итогам которого был определён обладатель «Золотого мяча».

Напомним, что самая престижная индивидуальная награда мирового футбола досталась аргентинскому нападающему клуб «Интер Майами» Лионелю Месси. Вторым в голосовании стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а третьим — Килиан Мбаппе, представляющий «ПСЖ».   

Масалитин согласился с итоговым распределением мест, отметив при этом, что норвежцу Холанну было сложно выиграть «Золотой мяч», так как его национальная сборная не является претендентом на победы в международных турнирах.

«Определённое недовольство результаты вызывают. Создаётся впечатление, что «Золотой мяч» вручают по результатам работы какой-то команды имиджмэйкеров, которым необходимо, чтобы побеждал Месси или Роналду. А остальные выдающиеся футболисты как будто и не рассматриваются всерьёз», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Отметим, что для Месси, выигравшего в прошлом году вместе со сборной Аргентины чемпионат мира, это уже восьмой «Золотой мяч». Нападающий является рекордсменом по этому показателю.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Валерий Масалитин ещё теги
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