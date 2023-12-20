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Камоцци: «РФС принял верное решение, оставшись в УЕФА»

20 Декабря 2023 • 16:06 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА.

Камоцци поддержал выбор РФС, выразив надежду на то, что в скором времени российские команды смогут вновь выступать на международных турнирах.

«Я считаю, что РФС принял верное решение. Вопрос перехода в Азию очень сложный и, раз нет никаких гарантий, нужно дальше прорабатывать возвращение на соревнования под эгидой УЕФА. Я надеюсь, что УЕФА вернёт Россию в ближайшие два года», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от международных соревнований, поэтому на сегодняшний день сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.

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