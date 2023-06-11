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Сборные

Сборная Израиля – бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира

11 Июня 2023 • 22:48 Комментировать

В воскресенье сборная Израиля на молодёжном чемпионате мира обыграла сборную Южной Кореи – 3:1. Матч за третье место турнира состоялся в городе Ла-Плата, что в Аргентине.

Турнир израильтяне начали в квартете В вместе с командами Колумбии, Японии и Сенегала и вышли в плей-офф со второй строчки, набрав четыре очка.

На стадии 1/8 финала израильская команда с минимальным счётом одолела сборную Узбекистана, на стадии четвертьфинала сенсационно и в дополнительное время обыграла команду Бразилии – 3:2.

Правда, в полуфинале футболистам Израиля уже не повезло – они с минимальным счётом уступили сборной Уругвая.

Напомним, что за победу в турнире сразятся молодёжные сборные Италии и Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Южной Кореи Сборная Израиля
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