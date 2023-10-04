Кирьяков: «Это радостное событие, что ФИФА допустит юношей до соревнований»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о возможном допуске юношеских сборных России до участия в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что ФИФА собирается рассмотреть возможность возвращения национальных команд России на чемпионаты мира.

«Это первый шаг к тому, чтобы возобновить полноценные контакты, начать с юношей. УЕФА уже это сделал. Следующий шаг за ФИФА. Это радостное событие, что ФИФА допустит юношей до соревнований», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Напомним, свой ближайший товарищеский матч первая сборная России проведёт 12 октября в Москве против команды Камеруна.