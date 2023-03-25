Хлусевич — о матче с Ираном: «Конечно, отвык от такой атмосферы»

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о болельщиках, которые посетили товарищеский матч с Ираном (1:1).

«Конечно, отвык от такой атмосферы. Классно, когда зрители именно болеют. Всегда приятно, когда много людей. Отдельно отметил бы, что было достаточно много наших русских болельщиков с флагами — приятно», — приводит слова Хлусевича Sport24.

Завтра, 26 марта, сборная России проведет контрольную игру против национальной команды Ирака. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.