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Кафанов объяснил почему в сборную России приглашают вратарей старше 30 лет

22 Марта 2023 • 10:23 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
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23.03 20:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в национальную команду приглашаются вратари старше 30 лет. Напомним, ранее наставник сборной Валерий Карпин заявлял, что тренерский штаб не планирует вызывать футболистов этого возраста пока российские команды отстранены от международных турниров.

«Вратарь — это такая позиция, где не надо смотреть на возраст или вес. На последнем чемпионате мира средний возраст вратарей был 31 год. У вратарей другая дорога и жизнь, они созревают позже», — цитирует Кафанова «Известия».

Завтра, 23 марта, сборная России проведёт товарищескую встречу с командой Ирана в Тегеране, а 26 марта сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов
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