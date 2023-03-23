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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два пенальти и третья кряду ничья: сборная России забила первой, но не смогла удержать победу над Ираном

23 Марта 2023 • 21:56 Комментировать (3)
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Сборные Ирана и России сыграли товарищеский матч. Игра состоялся 23 марта в Тегеране.

 

Протокол игры  
Иран1:1РОССИЯ
 28'Миранчук Антон (0:1)
(1:1) Тареми Мехди47' 
Бейранванд АлирезаХалилзаде ШоджаКанаани ХоссейнНурафкан ОмидРезаэян РаминShahriar Moghanlou 72' (Асади Реза ( 72') Эззатоллахи Саид 78' (Хоссеинзаде Амирхоссеин ( 78') Хаджсафи ЭсханТареми МехдиГолизаде Али 78' (Чешми Рузбех ( 78') Мохеби Мохаммад
Запасные: Mohammad KarimiХоссейни ХоссейнAref AghasiMohammad HazbaviНиазманд ПаямШекари РезаMehdi HosseiniНуроллахи АхмадДжаханбахш АлирезаЭслами МохаммедхоссейнАмири ВахидСарлак МиладМохаррами СадехMilad ZakipourТораби МехдиArmin Sohrabian
Сафонов МатвейХлусевич Даниил 88' (Сильянов Александр ( 88') Литвинов РусланОсипенко МаксимКараваев ВячеславМиранчук Антон 78' (Фомин Даниил ( 78') Глебов ДанилКузяев Далер 87' (Ахметов Ильзат ( 87') Зиньковский Антон 87' (Пруцев Данил ( 87') Захарян Арсен 69' (Обляков Иван ( 69') Комличенко Николай 78' (Тюкавин Константин ( 78')
Запасные: Соболев Александр СергеевичСолдатенков АлександрПиняев СергейСелихов АлександрДенисов ДаниилПесьяков СергейБаринов ДмитрийПомазун Илья
23 марта.

 

Валерий Карпин продолжил эксперименты, в Тегеране выпустив интересный состав. Николай Комличенко не проходит у него в основу «Ростова», а тут вышел с первых минут. Полузащиту составили ещё один ростовчанин Глебов, Кузяев, Антон Миранчук, Зиньковский и Захарян. В обороне Осипенко, представляющий «Ростов», Караваев, Литвинов и Хлусевич. Место в воротах занял Матвей Сафонов.

И вот это экспериментальное сочетание очень слабо проявило себя в матче против Ирана. Иранцы владели преимуществом, лучше прессинговали, атаковали, двигались. Всё говорило за сборную Ирана, кроме счёта. Удивительно, но первый полумомент превратился в гол, а забит этот гол был в ворота сборной Ирана.

Завозились иранцы у своей штрафной площади и мяч потеряли. Быстро вступил в игру Зиньковский, заложивший лихой финт на углу штрафной площади. Не было дальше вариантов развития атаки, неминуемо следовала потеря, но Саид Эзатолахи решил помочь по старой памяти. Иранец наступил на ногу Антону Зиньковскому, совершив глупейший фол. Арбитр указал на «точку», а Антон Миранчук реализовал 11-метровый удар, разбросав голкипера и мяч по разным углам – 0:1.

В ответ Иран знатно придавил Россию. После дух разных угловых могли забивать Мохеби – пробил затылком в сантиметрах от дальней штанги и Тареми, пробивший с отскока, но Матвей Сафонов у штанги парировал мяч, пущенный Мехди. Огромное преимущество сборной Ирана трансформировалось в гол только на старте второго тайма, первые 45 минут команда Карпина завершила победителем.

Иранцы заработали очень похожий пенальти: Мохебби заложил финт по лекалам Зиньковского, Литвинов наступил сопернику на ногу по примеру Эзатолахи. Мехди Тареми уверенно реализовал пенальти, пробив по центру – 1:1. Следом забивать мог Саид Эзатолахи, который очень хотел исправиться за глупо привезённый пенальти. Пробил иранец метров с 19, рикошет от Глебова сделал удар ещё опаснее, но всё-таки мяч пролетел рядом со штангой.

Давление сборной Ирана лишь раз сыграло отрицательно для хозяев. Так хотели забить они на угловом, что упустили контратаку сборной России. Арсен Захарян под прессом защитника выбежал на ударную позицию, но с 13 метров пробил выше ворот. В остальном, картина привычна. Иран лучше двигался, больше атаковал, вот только медлил в завершении. Даже Мехди Тареми дважды терял мяч, стоя на 11-метровой отметке, дважды прощал россиян, пробивая мимо из убойной позиции.

И снова ничья. Вот уже третий подряд товарищеский матч играет сборная России с командой из Азии, и уже третий матч подряд победитель не выявлен. По-настоящему товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана
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Комментарии (3)
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KLINSMANN
23 Марта 2023 в 22:14
Договорняк-товорняк
Kirolnic
23 Марта 2023 в 22:11
Позор! Других слов нет!
Я до сих пор к Карпину относился лояльно, но сегодня - это ужас!
Зачем он тащит ростовских неучей в сборную?
Комличенко - Заболотный нервно курит в сторонке...
Глебов - мертвый, мертвее не бывает.
Осипенко не намного лучше.
Полузащиты вообще нет.
Все пасы через защитников.
Захарян - какая Россия, пусть за Армению играет, не позорит нашу родину.
УЖАС!!!
ингерман
23 Марта 2023 в 22:09
ай а ачки в общее ачко пайдуц? А-ха-ха-ха! )))
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