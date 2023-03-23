Два пенальти и третья кряду ничья: сборная России забила первой, но не смогла удержать победу над Ираном

Сборные Ирана и России сыграли товарищеский матч. Игра состоялся 23 марта в Тегеране.

Валерий Карпин продолжил эксперименты, в Тегеране выпустив интересный состав. Николай Комличенко не проходит у него в основу «Ростова», а тут вышел с первых минут. Полузащиту составили ещё один ростовчанин Глебов, Кузяев, Антон Миранчук, Зиньковский и Захарян. В обороне Осипенко, представляющий «Ростов», Караваев, Литвинов и Хлусевич. Место в воротах занял Матвей Сафонов.

И вот это экспериментальное сочетание очень слабо проявило себя в матче против Ирана. Иранцы владели преимуществом, лучше прессинговали, атаковали, двигались. Всё говорило за сборную Ирана, кроме счёта. Удивительно, но первый полумомент превратился в гол, а забит этот гол был в ворота сборной Ирана.

Завозились иранцы у своей штрафной площади и мяч потеряли. Быстро вступил в игру Зиньковский, заложивший лихой финт на углу штрафной площади. Не было дальше вариантов развития атаки, неминуемо следовала потеря, но Саид Эзатолахи решил помочь по старой памяти. Иранец наступил на ногу Антону Зиньковскому, совершив глупейший фол. Арбитр указал на «точку», а Антон Миранчук реализовал 11-метровый удар, разбросав голкипера и мяч по разным углам – 0:1.

В ответ Иран знатно придавил Россию. После дух разных угловых могли забивать Мохеби – пробил затылком в сантиметрах от дальней штанги и Тареми, пробивший с отскока, но Матвей Сафонов у штанги парировал мяч, пущенный Мехди. Огромное преимущество сборной Ирана трансформировалось в гол только на старте второго тайма, первые 45 минут команда Карпина завершила победителем.

Иранцы заработали очень похожий пенальти: Мохебби заложил финт по лекалам Зиньковского, Литвинов наступил сопернику на ногу по примеру Эзатолахи. Мехди Тареми уверенно реализовал пенальти, пробив по центру – 1:1. Следом забивать мог Саид Эзатолахи, который очень хотел исправиться за глупо привезённый пенальти. Пробил иранец метров с 19, рикошет от Глебова сделал удар ещё опаснее, но всё-таки мяч пролетел рядом со штангой.

Давление сборной Ирана лишь раз сыграло отрицательно для хозяев. Так хотели забить они на угловом, что упустили контратаку сборной России. Арсен Захарян под прессом защитника выбежал на ударную позицию, но с 13 метров пробил выше ворот. В остальном, картина привычна. Иран лучше двигался, больше атаковал, вот только медлил в завершении. Даже Мехди Тареми дважды терял мяч, стоя на 11-метровой отметке, дважды прощал россиян, пробивая мимо из убойной позиции.

И снова ничья. Вот уже третий подряд товарищеский матч играет сборная России с командой из Азии, и уже третий матч подряд победитель не выявлен. По-настоящему товарищеские матчи.