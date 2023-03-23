Наумов: «Сборная Ирана станет хорошей проверкой для наших молодых ребят»

Сборная России возвращается на поле, она проведет два товарищеских матча с командами Ирана и Ирака. И, если о сборной Ирака у нас вообще ничего не известно, то Иран куда понятнее, тем более, что команда приняла участие в катарском чемпионате мира. Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что эта игра будет неплохой проверкой:

- Иранская сборная — участник чемпионата мира, команда очень сильная. Поэтому это будет очень интересная игра и проверка для наших молодых ребят. То, что нет Головина и Миранчука — этого я ожидал, - цитирует слова Наумова «РБ Спорт».

Напомним, что матч состоится уже сегодня вечером.