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Товарищеские матчи по футболу

Наумов: «Сборная Ирана станет хорошей проверкой для наших молодых ребят»

23 Марта 2023 • 03:34 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
1 2.25 X 3.30 2 3.55
Через 16 ч. 12 мин.

Сборная России возвращается на поле, она проведет два товарищеских матча с командами Ирана и Ирака. И, если о сборной Ирака у нас вообще ничего не известно, то Иран куда понятнее, тем более, что команда приняла участие в катарском чемпионате мира. Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что эта игра будет неплохой проверкой:

- Иранская сборная — участник чемпионата мира, команда очень сильная. Поэтому это будет очень интересная игра и проверка для наших молодых ребят. То, что нет Головина и Миранчука — этого я ожидал, - цитирует слова Наумова «РБ Спорт».

Напомним, что матч состоится уже сегодня вечером. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Наумов Сборная Ирана
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