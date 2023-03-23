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Корнеев - о матче со сборной Ирана: «Если придёт полный стадион, будет реальное испытание»

23 Марта 2023 • 19:48 Комментировать
Иран
0:0
РОССИЯ
1 2.50 X 3.10 2 3.00
1-й тайм

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о поединке сборных Ирана и России.

«Соскучились по играм сборной. Соперник серьёзный, видно было на чемпионате мира. Играющая команда, физически сильна. Если придёт полный стадион, будет реальное испытание», - приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Противостояние иранских и российских спортсменов состоится сегодня. Главный арбитр встречи даст свисток к началу матча уже чуть более, чем через десять минут.

За прямой трансляцией игры вы сможете следить на нашем сайте.

Также на этой неделе национальную команду России ожидает игра со сборной Ирака.

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