Корнеев - о матче со сборной Ирана: «Если придёт полный стадион, будет реальное испытание»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о поединке сборных Ирана и России.

«Соскучились по играм сборной. Соперник серьёзный, видно было на чемпионате мира. Играющая команда, физически сильна. Если придёт полный стадион, будет реальное испытание», - приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Противостояние иранских и российских спортсменов состоится сегодня. Главный арбитр встречи даст свисток к началу матча уже чуть более, чем через десять минут.

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Также на этой неделе национальную команду России ожидает игра со сборной Ирака.