Балахнин: «Хотелось бы увидеть костяк у сборной»

Бывший полузащитник финской «КайХи» Сергей Балахнин высказался о составе сборной России на матч с командой Ирана (1:1).

«Конечно, хотелось бы увидеть костяк у сборной. Но обстоятельства так складываются», - приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

Специалист отметил отсутствие в составе команды таких сильных и нужных футболистов, как Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино»), Георгий Джикия (московский «Спартак») и Игорь Дивеев (ЦСКА).

В то же время, по мнению эксперта, и с помощью имеющихся в распоряжении Валерия Карпина игроков можно было придумать более интересный подход к происходящему на поле.