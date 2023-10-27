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Наумов: «Безусловно, подавать заявку на проведение Евро стоит, нам нельзя закрываться»

27 Октября 2023 • 15:35 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поддержал намерение РФС подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. Наумов считает, что РФС необходимо показать свою открытость футбольному миру.

«Безусловно, подавать заявку на проведение Евро стоит. Нам нельзя закрываться и сидеть тихо обиженными, надув губы. Наоборот, нужно всем показывать, что мы открыты для мирового футбола. Россия умеет проводить такие мероприятия. И футбольный мир знает об этом», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча, в которых обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с командой Кении (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Наумов
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