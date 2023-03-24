Юран – о сборной России: «Важно строить команду»

Бывший наставник ярославского «Шинника» Сергей Юран поделился своим мнением об игроках, вызванных в национальную сборную России на матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака.

Специалист сказал, что ему понятны причины нахождения в составе команды именно тех игроков, которые в нём сейчас и находятся – дело в сборе информации о футболистах с целью дальнейшего анализа.

«Конечно, хочется быстрого результата, чтобы мы всех выносили в несколько мячей, но важно строить команду. Также сейчас важно понять, кто действительно хочет играть за сборную», - цитирует Юрана Sport24.

По словам эксперта, те спортсмены, которые на самом деле выступать за национальную команду не хотят, должны играть только за свои клубы.