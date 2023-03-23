Гранат: «Малком пригодился бы сборной России, но не в нынешних условиях»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат оценил игру нападающего «Зенита» Малкома Филипе.

«Малком — хороший футболист, но действует на поле предсказуемо. Сборной он бы пригодился, но не в нынешних условиях. Снимут бан, и тогда можно будет им усилятся. Я ничего плохого в этом не вижу», — приводит слова Граната Legalbet.

Напомним, недавно 26-летний Малком получил российское гражданство и с 2024 года сможет выступать за сборную России. В текущем сезоне игрок принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 19 мячей и отдал семь голевых передач.

На данный момент продолжается товарищеская встреча между сборными России и Ирана. Прямая текстовая трансляция матча проходит на портале LiveResult.