Колыванов прокомментировал ничью сборных России и Ирана

Бывший игрок сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов высказался о прошедшем матче между национальными командами Ирана и России.

«Первый тайм получился достаточно хорошим: равная игра, моменты с обеих сторон. Не знаю, что произошло потом — бросили играть во втором тайме. Не было атакующего футбола, в некоторых отрезках игры только оборонялись. Сборная Ирана выглядела поприличнее», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». Колыванов считает, что Валерию Карпину тяжело работать в условиях неопределённости и находить настрой для футболистов, напомнив также о проблеме с совмещением работы тренера.

Напомним, что сборная России вчера, 23 марта, провела первый матч в 2023 году, сыграв вничью со счётом 1:1 в Тегеране.