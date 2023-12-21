Булыкин предположил, когда российские команды смогут вернуться в международные турниры

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о проблемах, которые могут возникнуть при переходе в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола), от которой ранее отказался РФС.

Булыкин поддержал решение Российского футбольного союза, выразив мнение, что нужно ещё подождать, прежде чем переходить в АФК.

«Там очень сложная процедура перехода. Дадут ли играть в Лиге чемпионов? А сборным? Я бы ещё подождал, тем более все руководители говорят, что сначала должна закончиться специальная военная операция, потом дальше будет видно», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров, из-за чего начал обсуждаться вопрос возможного перехода РФС в АФК.