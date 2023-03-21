​Сёмин поделился ожиданиями от матча России против Ирана

В четверг, 23 марта, сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Ирана. Своими ожиданиями от этой игры поделился известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Мы играем с командой, которая участвовала в чемпионате мира, это достаточно серьёзный соперник, тем более на выезде. Надеемся на хорошую игру и положительный результат. Будет ли ничья положительным результатом? Мы все хотим, чтобы сборная России выиграла», - сказал Сёмин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Вторую мартовскую игру сборная России проведёт 26 числа. В этот день команда Валерия Карпина в Санкт-Петербурге будет принимать сборную Ирака. Для российской сборной это будет первая домашняя игра с ноября 2021 года.

Добавим, что сборная России сейчас не проводит официальные матчи из-за санкций, которые в прошлом году были наложены на Российский футбольный союз.