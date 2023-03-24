Зиньковский поблагодарил тренерский штаб сборной России за дебют в национальной команде

Нападающий сборной России Антон Зиньковский поделился впечатлениями от своего дебютного матча за национальную команду. 23 марта товарищеская встреча подопечных Валерия Карпина с Ираном завершилась со счетом 1:1.

«Тяжелый матч, интересный. Давно хотел дебютировать, сыграть за сборную. Спасибо тренерскому штабу, что вызвали, что удалось это сделать. Конечно же, интересно посмотреть себя на уровне хорошей сборной», — заявил Зиньковский на YouTube-канале национальной команды.

Футболист признался, что ему очень понравилась атмосфера, было много болельщиков, которые активно поддерживали, в чемпионате России сейчас редко такое можно встретить.

26 марта состоится следующий товарищеский матч сборной России против Ирака. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по мск.