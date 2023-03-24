Белоус назвал главную причину плохой игры сборной России

Экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус подверг критике выступление сборной России в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«Единственный плюс этого матча заключается в том, что сборная сыграла с достойным соперником. В остальном — одни разочарования. Зиньковский неплохо начал, но потом откровенно сдулся. А наших звёзд, которых едва ли не «Челси» приглашает, и вовсе не было видно», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

Эксперт также не согласился с мнением, что иранские футболисты техничнее россиян. По мнению Белоуса, причина невзрачного выступления национальной команды заключается в отсутствии поставленной игры.

В своём следующем матче сборная России встретится с командой Ирака. Эта игра состоится 26 марта и начнётся она в 18:00 по московскому времени.