Зделар: «Чалов должен был быть вызван в сборную, он — топ-игрок»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал непопадание своего одноклубника Фёдора Чалова в состав сборной России на товарищеские матчи, которые состоятся на текущей неделе.

По мнению сербского футболиста, 24-летний форвард заслужил попасть в национальную команду, так как он является топ-футболистом европейского уровня.

«Чалов доказал своей игрой, что должен был быть вызван в сборную России. Обязательно!» — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 27 матчей, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

Завтра, 23 марта, сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном в Тегеране, а 26 марта встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.