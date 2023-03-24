Бушманов: «Я вообще не понимаю, что делал Комличенко на поле»

Бывший футболист столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре Николая Комличенко в матче сборных России и Ирана.

«Если честно, я вообще не понимаю, что делал Комличенко на поле. Он всю игру практически в каждом эпизоде выпадал. Он весь матч, считайте, был на поле, но ничего не сделал», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению экс-игрока «красно-белых», наставник сборной Валерий Карпин мог выпустить молодого и настырного Константина Тюкавина, учитывая слабую игру Николая Комличенко.

Напомним, что форвард «Ростова» провёл во вчерашнем матче в Тегеране 80 минут на поле, не отметившись полезными действиями. Встреча против сборной Ирана завершилась со счётом 1:1.