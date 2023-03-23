Мор считает сборную России фаворитом в игре с Ираном

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана.

По мнению эксперта, российская команда является фаворитом предстоящей встречи, так как к игре она подходит в оптимальном состоянии и будет предельно мотивирована. Иран же, как считает Мор, не имеет поставленной игры после смены главного тренера.

«Будет игра — будет результат. В последнее время у сборной России не было ни того, ни второго. Мне кажется, сейчас всё изменится. Ирану будет сильно не хватать Азмуна.

Дам осторожный прогноз: победа сборной России со счётом 2:1», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало — в 20:00 по московскому времени.