Антон Миранчук забил первый гол сборной России в ворота соперников из Ирана

В эти минуты сборная России проводит первый матч в 2023 году. В соперниках у команды Валерия Карпины футболисты из Ирана. В середине первого тайма Антон Зиньковский получил по ногам на левом краю штрафной площади и упал - это пенальти. К мячу подошел Антон Миранчук и пробил низом в правую часть ворот, а голкипер не угадал.

Счет открыт (1:0). Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

Напомним, что в понедельник в Санкт-Петербурге россияне сыграют с соперниками из Ирака.