Александр Мостовой – об игре Иран - Россия: «Через час посмотрим нормальный футбол: Италия - Англия»

Известный российский специалист Александр Мостовой прокомментировал матч Иран – Россия (1:1).

Специалист заявил, что наблюдать за данным противостоянием ему было тяжело, а сама картинка вызывала ассоциации с 90-ми годами.

По словам эксперта, у команды Ирана только два спортсмена выступают в «нормальных» клубах, в связи с чем российским футболистам необходимо было играть в своё удовольствие и заканчивать матч со счётом 3:0.

Также Мостовой отметил, что первый тайм в исполнении российской команды был намного лучше второго.

«Я после первых 15 минут просто начал щёлкать каналы. Через час посмотрим нормальный футбол: Италия - Англия», - цитирует Мостового «Чемпионат».