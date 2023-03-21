Булыкин: «Ожидаю от сборной России хорошей игры и победы»

Экс-нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящих матчей сборной России против команд Ирана и Ирака, с которыми коллектив Валерия Карпина сыграет 23 и 26 марта соответственно.

«Я ожидаю от сборной России хорошей игры и победы. Карпин принял решение не вызывать в сборную возрастных игроков. Неизвестно, сколько ещё продлится бан. Я считаю, что это в его праве», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Противостояние российской сборной с иранской национальной командой состоится 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией встречи можно следить на сайте LiveResult.ru.