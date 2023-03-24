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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Ловчев — об игре сборной России: Я не вижу ни одного светлого пятна

24 Марта 2023 • 08:14 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть. Очень довольные жизнью футболисты сборной России. За такой футбол надо спрашивать», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что в первой половине встречи выделялся на поле Антон Зиньковский, но дальше все было только хуже и хуже, второй тайм был полностью провален.

В следующем товарищеском матче сборная России встретится в Санкт-Петербурге с Ираком. Игра состоится 26 марта, начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Евгений Ловчев Сборная Ирана Антон Зиньковский
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