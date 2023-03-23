Пономарёв — о матче Иран — Россия: «Мне интересно узнать, что из себя представляют эти высокооплачиваемые футболисты»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана.

По мнению ветерана, Иран — хороший спарринг-партнёр для российской команды, по матчу с которым можно будет оценить уровень лучших футболистов нашей страны.

«Мне больше всего будет интересно узнать, что из себя представляют эти высокооплачиваемые футболисты в составе сборной. Что касается сборной Ирана, это довольно неплохая команда. Может быть, они не настолько сильны, как команды европейского континента, но всё-таки это хороший спарринг-партнёр», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, что на проходившем в прошлом году чемпионате мира сборная Ирана не смогла выйти из группы, проиграв Англии (2:6) и США (0:1), а также одержав победу над командой Уэльса (2:0).

Матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Напомним, что в воскресенье, 26 марта, команда Валерия Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.