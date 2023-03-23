Алдонин – о матче со сборной Ирана: «Результат важен»

Бывший полузащитник волгоградского «Ротора» Евгений Алдонин прокомментировал приближающееся противостояние национальных сборных Ирана и России.

«В любом случае результат важен. Все смотрят и надеются на победу, все болельщики соскучились по играм сборной. Хотелось бы, чтобы сборная выиграла и показала хорошую игру в матче с Ираном», - цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Поединок Иран – Россия начнётся уже менее, чем через два часа в столице принимающей стороны Тегеране.

А уже в ближайшее воскресенье российская команда на поле в Санкт-Петербурге будет принимать команду Ирака, начало в 18:00.